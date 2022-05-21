Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü

Konya'da Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan kadın öldü. Yaralanan 2si ağır, 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

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Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın son katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Zihinsel engelli Muhanned El Şamani’nin çıkardığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında El Şamaninin ismi öğrenilemeyen anneannesi, paniğe kapılıp pencereden atladı.

Diğer aile bireyleri ise kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yaralanan 2si ağır 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. (DHA)

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