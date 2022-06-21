Evine bir şey alamadığını söyleyen esnaf: Haram olsun yiyip içtikleri

Manisa'da AKP’nin en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Kula’da esnaf artan zamlar sebebiyle iktidara tepki gösterdi. Artık evine bir şey alamadığını ifade eden esnaf "Yazıklar olsun, haram olsun bunların yiyip içtikleri" diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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Akaryakıt başta olmak üzere her geçen gün gelen zamlar karşısında esnaf ve vatandaş sesini yükseltmeye devam ediyor.

Manisa'da AKP'nin en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Kula'da esnaf artan zamlar sebebiyle iktidara tepki gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Sivas Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu Kula ilçesindeki esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

“İYİ OLACAK DİYE BUNLARA OY VERDİK, BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUK”

Kula ilçesinde otobüs terminalini ziyaret eden CHP'li milletvekilleri esnafın isyanını dinledi.

62 yaşındaki yazıhane işletmecisi, yıllardır AKP'ye oy verdiğini belirterek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı şu cümlelerle dile getirdi: “Hiç iyiye gitmiyoruz. Biz bunlara yıllarca oy verdik. Ama böyle olacağını bilmiyorduk. Arkalarından koştuk. Ama böyle kötü olacağını bilmiyordum. Artık bunları yenileyeceğiz. Başka çaremiz yok. Benim yaşım 62 böyle bir şey görmedim. Geçmişte bir zam yaparlardı ve 6 ay sonra düzelirdi. Ama şimdi temelli gidiyoruz. Artık zamlar günlük geliyor. Otomatiğe bağlamışlar. Evvelsi gün geldi, dün geldi, bugün yine geldi. Bunlar resmen milletiyle halkıyla dalga geçiyorlar. Artık insan sinirleniyor.”

“HARAM OLSUN BUNLARIN YİYİP İÇTİKLERİ”

Ziyarette CHP'li vekillere yaşadığı sıkıntıları anlatan bir yazıhane çalışanı ise tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“3 bin 200 lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum. O nedenle burada ek iş yapıyorum. Allah razı olsun başımızdakiler her gün zam yağdırıyor. Başımızdakiler gidince zamlar da bitecek inşallah. Yazıklar olsun, haram olsun bunların yiyip içtikleri. Ben evime bir şey alamıyorum, onlar krallar gibi geçiniyor. Onlar 3-5 maaş alıyor ben 3 bin 200 lira ile yaşamaya çalışıyorum. Buradan da maaş alıyorum ama onlarınkine yetişemiyorum.”

“GELİP KURTARMANIZI BEKLİYORUZ”

11 yıldır ilçede çiçekçilik yapan ve bu yıl kadar kötü bir yıl görmediğini ifade eden esnaf ise CHP'li vekillere seslenerek şöyle konuştu: “11 yıldır bu işi yapıyorum. Ancak böyle kötü bir yıl kadar başka bir yıl görmedim. İşler hiç iyi değil, esnaf perişan. Pandemi döneminde bile bundan daha iyi durumdaydık. 3-5 aydır tamamen bittik. Artık yeter, gelip bizi kurtarmanızı bekliyoruz.”

“ASGARİ ÜCRETİN ZAMLANDIĞINA PİŞMAN OLDUK”

Market sahibi esnaf ise, vatandaşın artık alım gücünün çok düştüğünü belirterek şöyle konuştu: “Dükkan kirası kadar elektrik faturası geldi. Çalışanların maaşları, faturalar ve diğer sabit ödemeleri yapamıyoruz. 1,5-2 yıldır zaten zorlanıyorduk ama son 6 aydır iyice içinden çıkılmaz duruma geldik. Ben burayı açalı 20 ay oldu. O zaman şekerin kilosu 5,25 liraydı. İki kilosunu 10,5 liraya satıyorduk. Şu an 2 kilo şeker 45 lira. Yüzde 400 zam geldi. Asgari ücrete yüzde 50 zam verdik diyorlar. Keşke asgari ücrete zam yapılmasaydı da fiyatlar da bu kadar artmasaydı. Asgari ücretin zamlandığına pişman olduk. İnsanların geliri ne yazık ki giderini karşılamıyor. Halkın alım gücü düştü”

“HALK SIRTINDAKİ EKONOMİK YÜKÜ TAŞIYAMAZ HALE GELMİŞ”

Ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise, toplumun tüm kesiminin zamlar sebebiyle sırtındaki ekonomik yükü taşıyamaz hale geldiğini ifade etti.

CHP'li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her gün iktidar temsilcilerin biri çıkıyor ‘Ekonomik kriz yok' diyor. Tabi onlara göre yok. Çünkü halkın içine inmeye sorunları dinlemeye yüzleri yok. Sahadan haberleri yok. Vatandaşımızın ve esnafımızın sıkıntısını dinlerken biz üzülüyoruz. Vatandaşımız ve esnafımız artık sırtına yüklenen ekonomik yükü taşıyamaz hale gelmiş. Hepsinin tek dileği kötü gidişatın bir an önce sonlanması ve rahat bir nefes almak.”

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