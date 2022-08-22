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Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı

Adana'da Recai B., evinin önünde kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

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Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Recai B., evinin önünde kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Recai B.’yi tabancayla bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Recai B., bir yakını tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Recai B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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