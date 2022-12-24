Eviyle birlikte, biriktirdiği kira parası da yandı

Antalya'da Ali Polat'ın oturduğu müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Polat'ın ev kirası için biriktirdiği kira parası da yangında küle döndü.

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Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Fatih Terim Caddesinde Ali Polat’ın oturduğu evde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada yan tarafta bulunan kendisine ait köfteci dükkanında çalışan Ali Polat, yükselen alevleri fark edip eve koştu.

Evin çatısının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını bitişiğindeki diğer eve sıçramadan söndürdü.

Küle dönen evine bakarken büyük üzüntü yaşadığı görülen Ali Polat, “Yan tarafta küçük bir köfteci dükkanım var ve servis yapıyordum. Dışarıya çıkıp baktığımda, evden duman çıkıyordu. Bağırdım, çağırdım, arkadaşlar da o esnada itfaiyeyi aradı. Neden çıktığını da bilmiyorum. Ev tamamen yanıp kül oldu. İçeride ev kirası için biriktirdiğim 1500- 2 bin TL vardı, o da yandı. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum” dedi. (DHA)