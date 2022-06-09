Eyüpsultan’da annesiyle ağabeyini öldüren sanığın cezası belli oldu

Eyüpsultan'da geçen yıl tartıştığı annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Biroğlu, "Canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur Biroğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktul Şükran Biroğlu ve Mesut Biroğlu’nun yakınları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı sanık Uğur Biroğlu’nun Adli Tıp Kurumundan alınan raporunda akıl sağlığının yerinde olduğunu belirti. Duruşma savunma yapmayan Biroğlu mahkeme başkanına “Defalarca ellerinizden öpüyorum, affınıza sığınıyorum” dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Biroğlu’nun olay tarihinde annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu kasten öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti. Mütalaada, Uğur Biroğlu’nun “Canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi. Savcı Biroğlu’nun tutukluluk halinin devamına yönünde karar verilmesini de istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Biroğlu’nu “Canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamazken tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardında maktullerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. (DHA)

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