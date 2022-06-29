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Eyüpsultan’da kaza: Sürücüler şans eseri kurtuldu

Eyüpsultan'da iki TIR'ın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yayınlanma: 07:46 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevki Ankara istikametinde 04.30 sıralarında meydana geldi.

Hollanda’dan Irak’a mal götüren Süleyman Sarıboğa’nın kullandığ TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atbaş’ın hakimiyetindeki TIR’a arkadan çarptı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazanın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, TIR’ların yakıtı yola aktı. Yol temizlik görevlileri tarafından yol temizlenirken, kaza yapan TIR’lar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.(DHA)

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