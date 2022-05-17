Ezgi Alya Yiğit’i yaşamdan koparan sürücünün serbest kalması isyan ettirdi

17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'e çarparak ölümüne neden olan Osman S.'nin serbest bırakılması sosyal medyanın gündemi oldu. AKP'li eski vekilin yeğeni olduğu ortaya çıkan Osman S.'nin tutuklanması yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen olayda, Osman S.'nin kullandığı 27 SR 997 plakalı lüks otomobil, elektrikli scooter ile evine giden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit ve arkadaşı Şimal Toprak'a çarpmış, ambulansla hastaneye sevk edilen Ezgi yaşamını yitirirken, Şimal ise yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Osman S.'nin önceki dönemde AKP Gaziantep Milletvekilliği yapan Mehmet Sarı'nın yeğeni, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın da oğlu olduğu oraya çıkmıştı.

BİR AY CEZAEVİNDE KALDI, TAHLİYE EDİLDİ

Olaydan sonra tutuklanan ve mahkemedeki ifadesinde, “Ben onlara değil, onlar bana çarptı, suçsuzum” diyerek sadece bir ay süreyle cezaevinde kalan Osman S., iddiaya göre sadece bir tanığın beyanı, bölgedeki kamera kayıtları incelenmeden hazırlanan bilirkişi raporuna dayanılarak tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Osman S.'nin 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesi kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı. ‘Osman S. tutuklansın' etiketi sosyal medyanın en çok paylaşım yapılan etiketlerinden oldu.

Ölen Ezgi Alya Yiğit'in ailesinin avukatlarından Ahmet Ergin Sözen, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, bilirkişi raporunun eksik olarak hazırlandığını savunmuştu.