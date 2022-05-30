Fabrika işçisi Sinem’den acı haber
Çankırı’da personel servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 18 işçiden biri olan 22 yaşındaki Sinem Toruk hayatını kaybetti.
Kaza, 23 Mayıs tarihinde Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana geldi. Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasında çalışan işçileri taşıyan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole devrildi. Kazada üçü ağır 18 kişi yaralandı.
Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralarından 22 yaşındaki Sinem Toruk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toruk'un cenazesi bugün Aşağıöz köyünde toprağa verilecek.