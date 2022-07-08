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Faciadan dönüldü! Batan yattan yüzerek karaya çıktılar 

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks motor yat bilinmeyen bir nedenle battı, teknede bulunan 4 kişi son anda yüzerek karaya çıkıp kurtuldu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yalıkavak’tan Gündoğan’a gitmekte olan ve  bir anda ön tarafından su almaya başlayan 22 metre uzunluğundaki Alien isimli motor yat alabora olarak  batmaya başladı.

BATAN YATTAN YÜZEREK KARAYA ÇIKTILAR

Su alırken batan yattaki motorları durduran kaptan M.S. ve personeli denize atlayarak kıyıya çıktı. Motor yat kısa zamanda sulara gömüldü. Sadece burun bölümü açıkta kaldı.

Olay yerinden sahil güvenliği arayarak yardım isteyen kaptan ve personeli, gelen sahil güvenlik botu ile kurtarma çalışmalarının başlatılmasını bekledi.

Yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki motor yatın kurtarılması için çalışmaların başlatılması beklenirken sahil güvenlik  bölgede akaryakıt kirliliğine karşı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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