Abone Ol

Faciadan dönüldü! İçinde yolcu bulunan otobüs alev alev yandı

Silivri'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlanma: 13:42 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Silivri Çeltik Mahallesi D-100  karayolunda saat 10.30 sıralarında seyir halindeki yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekti.

7 yolcuyla birlikte otobüsten inen şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken Tokat’dan Tekirdağ Çerkezköy’e gittiği öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi. (DHA)

İlaç fabrikası alev alev yandı İlginizi Çekebilir İlaç fabrikası alev alev yandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster