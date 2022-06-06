Faciayı önleyen ambulans şoförü konuştu

İstanbul Sarıyer'de kaza sonrası motosikletten yola düşen 2 kişiyi ezmemek için son anda manevra yaparak hayatlarını kurtaran ambulans şoförü Burhanettin Sevük ve ekipte görevli Acil Tıp Teknikeri Şennur Köse o anları anlattı.

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İstanbul Sarıyer’de, ambulansa yol vermek için ara sokağa dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletten düşen 2 kişi, sürücünün dikkati sayesinde ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Park halindeki bir otomobile vuran ambulanstaki sağlık görevlileri, kendilerini unutup yaralıların yardımına koştu.

“VAKAYA GİDERKEN KAZANIN ORTASINDA KALDIK”

Son anda manevra yaparak iki kişinin hayatını kurtaran ambulans şoförü Burhanettin Sevük yaşananları anlattı. Solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı hastaya gittiklerini belirten Sevük,

“O gün saat 14.30 gibi bize bölge dışında, solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı bir bayan vakası verildi. Biz de solunum sıkıntısı yaşandığı için hızlı gitmek zorundaydık. Uyarı sesimiz ve uyarı ışıklarımız açık bir şekilde seyir halindeyken trafik kazası oldu bizim önümüzde. Biz de o olaya dahil olduk.

Karşıdan bir motor geliyordu. Ben motorun gelişini gördüm ama çok kısa bir süre içerisinde benim önümdeki araç, benim önümden sol tarafa geçti ve çarpışma gerçekleşti. Bu çarpışmadan sonra motor sürücüsü motorla birlikte yere savruldu.

Motorcunun arkasında da bir tane çocuk vardı, 12-13 yaşlarında. Motor onlardan kurtuldu, benim önüme doğru geldi. Ben sağa kırdım tabi çevik bir şekilde ve motorla birlikte sağda duran arabaya vurarak durmak zorunda kaldım” dedi.

“KAZA GEÇİRDİĞİMİZİ BİR KENARA BIRAKTIK”

Kaza anında yaşananları anlatan Sevük, “Biz o anda kendimizi unuttuk. Kaza geçirdiğimizi falan bir kenara bıraktık. Hemen ilk yapmamız gereken yaralıya müdahaleydi. Arkadaşlarımla birlikte panik yapmadan seri bir şekilde yaralıya müdahale ettik. Yaralıyı ambulansa aldık ve ikinci bir ekip çağırarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik.

Aldığımız eğitim gereği ve yaptığımız iş gereği, kendi hayatımızı tehlikeye atarak.. Başkalarının hayatını kurtarmak adına bu işi yaptığımızdan dolayı, bunlar bizim yaşantımız içinde olağan şeyler. Bu gördüğünüz kaza olduğu için gündeme geldi. Oysa biz günün her saati, gittiğimiz vakada böyle bir olay olacak şekilde çalışıyoruz ve yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“13 YAŞINDAKİ COCUĞU ALLAH KORUDU”

Kaza da en çok 13 yaşındaki çocuktan etkilendiğini söyleyen Sevük, “O günle alakalı söyleyeceğim. Sürücü arkadaşlar özellikle motor sürücülerinin, daha dikkatli motor kullanması. Orada Cenab-ı Allah’ın bir lütfu oldu. 13 yaşında bir çocuk vardı motorcunun arkasında. Hiçbir koruma olmadan sadece sarılmış. Allah onu korudu, onun adına da hepimizi korudu” dedi.

ŞENNUR KÖSE: “GEREKENİ YAPTIK”

Kaza anında ambulansta bulunan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan Acil Tıp Teknikeri Şennur Köse ise, “Ogün vakaya seyir halindeyken, bir kaza oluştu ve biz de bu kazanın içerisinde bulunduk malesef.. Ama bu bizim mesleğimizin gerekliliği, aldığımız eğitimlerden dolayı soğukkanlı ve seri bir şekilde vakaya müdahale ettik. Orada gerekilen her şeyi yaptık” diye konuştu.

“İŞİMİZİ YAPMAMIZ İÇİN BİZE MÜSAADE ETSİNLER”

Özellikle vakalara müdahale ederken sorunlar yaşadıklarını dile getiren Köse, “Kaza maalesef İstanbul trafiğinde fazlasıyla yaşanıyor. Özellikle ambulanslara sirenleri açıkken daha hassas ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Özellikle olay yerindeyken, müdahalemiz sırasında müsaade edilmiyor böyle olaylarda. Bize müsaade ederlerse işimizi yapmamızda daha çok seviniriz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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