Fatih’te bir kişi silah zoruyla otomobilinden indirilip gasbedildi

İstanbul Fatih'te silah zoruyla otomobilinden indirilen Türkmenistan uyruklu Adaham A., çantasını vermek istemeyince bacağına ateş edilerek gasbedildi.

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Olay, Laleli Hayriye Tüccarı Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Trafiğin yoğunluğundan yararlanan bir kişi, otomobiliyle ilerleyen Türkmenistan uyruklu Adaham A.’nın önünü kesti.

Şüpheli, otomobilinden zorla indirdiği Adaham A.’nın çantasını gasbetmek istedi. Çantayı vermemekte direnen Adaham A.’ya peş peşe ateş etti.

Otomoilden çantayı alan şüpheli koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Adaham A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelinin gasbettiği çantayla hızla olay yerinden uzaklaşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Başka bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde gasp anında yaşanan panik anları görülüyor.

Yapılan ilk incelemelere göre şüphelinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Gasbedilen çantanın içerisinde ise 200 dolar para ve pasaport bulunduğu öğrenildi.

“ARABANIN İÇİNE DOĞRU ATEŞ EDİYORDU”

Olayın görgü tanığı Ali Engin, “Trafik yoğundu, o ara silah sesini bir el duyunca cama yaklaştık. Şüpheli, arabanın içine doğru ateş ediyordu. İçeriden bir adam çıktı. Ben trafik kavgası zannettim ama sonra hamle yapıp çantayı alıp koşmaya başladı. Çantayı içeriden alıp kaçtıktan sonra anladık gasp olduğunu” dedi.

“CAMI AÇINCA SIKTI”

Başka görgü tanığı olan Yusuf Aydın, “Araç geçiyordu burada trafik vardı. Maskeli bir adam geldi. Cama vurdu, kapıyı açtırdı şoföre adamda camı açınca sıktı. 1,2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı. Tek kişiydi, vurdu parayı aldı, kaçtı” diye konuştu. DHA