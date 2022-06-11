Fatih’te günlük kiralık dairede yangın!

Fatih'te günlük kiralık olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Binanın çatısını da saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, saat 07.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralık olarak kullanılan 4 katlı binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. (DHA)

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