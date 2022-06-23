Fatih’te yıkılan binadan demir parça düştü: 1 yaralı

Fatih'te yıkımı devam eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski ek hizmet binasının çatısındaki büyük demir parça, vinçle sökülürken caddedeki araçların üstüne düştü. Bir kişi hafif şekilde yaralanırken, cadde trafiğe kapandı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Fuat Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda yıkımına karar verilen İBB’nin eski ek hizmet binasında bugün demir sökme işlemleri yapılıyordu. Çatıda bulunan demirler vinç aracılığıyla söküldüğü esnada, büyük demir parçası caddeye düştü.

Demir, şans eseri caddede park halindeki iki aracın üstüne düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda, bir kişi kafasından hafif şekilde yaralandı. Caddedeki esnaf duruma isyan ederken, olay yerinde henüz güvenlik önlemi alınmadığı görüldü. Düşen parça nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

“BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ”

Esnaf Gökhan İlkel, “Sabah saatlerinden itibaren yıkım başlamıştı. Demirleri tek tek söküp aşağı atıyorlardı. Esnaf arkadaşlar da uyardı. ‘Çok gürültü oluyor, toz çıkıyor’ diye ama onlar dinlemedi. Daha büyük demiri sökmeye kalktılar. Biz içeride temizlik yapıyorduk. Çok daha ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Bir anda çok büyük bir gürültüyle demir aşağı düştü. 2 aracın üstüne düştü, bir de motorcu bir arkadaş vardı. Onu da çöp tenekesi korudu. Yoksa o arkadaş da çok zor durumda kalacaktı. Ufak çaplı bir yaralanma oldu. Ona müdahale ettik. Çok şükür başka bir durumumuz olmadı. Bu cadde her zaman kalabalık. Araç trafiği de çok yoğundu. Buradaki büyük aracın üstüne düşünce biraz engelledi” dedi.

“KAÇ SAATTİR HİÇ KİMSE YOK”

Araç sahiplerinden İbrahim Şıldır, “Kapalı Çarşı’ya yabancı arkadaşlarımızı bırakmaya geldik. Yukarıdan vinç kütle çıkarmaya çalışıyordu. Halatı koptu. Direkt insanların üstüne düştü. Kaç saattir zabıta, polis ne de bir ambulans gelmedi. Hiç kimse yok” şeklinde konuştu. (DHA)

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