Fethiye’de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçe Jandarma Komutanlığı Ölüdeniz Mahallesi’nde bir villada düzenlenen uyuşturucu partisine yaptığı baskında 10 kişiyi çeşitli uyuşturucu maddeleriyle birlikte gözaltına aldı.

Mustafa SARIİPEK

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Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesine bir villada düzenlenen partide uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine bahse konu villaya baskın düzenledi.

4 Mayıs'ta Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından yapılan aramada; (6) gram kokain, (2) gram macun esrar, (27) adet ekstazy, (2) gram MMDA, (4) adet LSD, (5) gram skunk ve (1) esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö.Ö., S.K.H., Y.E.Ö., D.Y., E.A.B., M.B., D.İ., M.E., E.S. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.