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FETÖ firarisi yarbay, Edremit’te yakalandı 

FETÖ üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen firari yarbay F.H., Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

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FETÖ firarisi yarbay, Edremit’te yakalandı 

Balikesir Valiliği, FETÖ firarisi olduğu belirtilen yarbay F.H.’nin yakalandığını duyurdu. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İhraç Kara Yarbay F.H. gizlendiği Edremit-Altınoluk’ta bulunan ikametinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır.

* Firari şahıs gerekli işlemlerinin akabinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (DHA)

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