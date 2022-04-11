Abone Ol

FETÖ’nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY’nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ’nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı

Denizli'de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalama emri ile aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu anlaşılan 1 kişi yapılan operasyon sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.  (İHA)

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı İlginizi Çekebilir Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Denizli Edirne FETÖ operasyon PKK Terör terör örgütü Yunanistan