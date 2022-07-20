FETÖ’nün gizli toplantılarının yapıldığı restoran davasında 9 sanığa hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli toplantılarının yapıldığı, örgüte finansman sağlandığı iddiasıyla kayyım atanan Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın yöneticileri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 12'si firari 39 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 29’uncu duruşmaya, 25 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti kararında, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ahmet Çelik, Ali Çelik, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhan Cahit Merter, Mehmet Barut, Murat Solmaz, Orhan Keskin, Ömer Barut, Ömer Çelik, Vedat Köprücü ve Veysi Barut’un dosyasının ayrılmasına karar verdi.

18 SANIĞA BERAAT

18 sanık hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından dava açılmışsa da yeterli, inandırıcı delil bulunamadığından beraat kararı verildi. Haklarındaki adli kontrol kararının ise kaldırılmasına karar verildi.

9 SANIĞA CEZA

Sanıklar Fikret Birdal ve Özcan Saf hakkında “Silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar hakkındaki yurt dışı yasağının devamına hükmedildi. Sanıklar İbrahim Gözütok ve Mehmet Bektaş hakkında “Silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 2 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

Sanıklar İsrafil Gözütok, Uğur Akkoç, Salih Aydın ve Hızır Güngör hakkında “Silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldılar. Yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi. Sanık Fatih Aslan hakkında ise “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYYIM KARARINA DEVAM

Pinhan Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birim Gayrimenkul İnş. Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Birim Sigorta Acenteliği Ltd. Şirketi, Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şirketi’nin iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları saklı tutularak müsaderesine ve kayyım tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devamına hükmedildi.

Haklarında hüküm verilen sanıkların şahsi mal varlıklarına ilişkin müsadere talepleri reddedildi. Penta Grup Yapı Sanayi şirketi yönünden müsadere talebi reddedilerek, hüküm kesinleştiğinde şirkete konulan kayyım tedbirinin kaldırılmasına hükmedildi.

İDDİANAME

İddianamede, Maltepe sahilindeki Pinhan Restaurant Cafe’nin FETÖ’nün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduklarını yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İhbarlar üzerine 11 Eylül 2015’te Pinhan Restoran’ın arka kısmında park halinde bulunan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, bir kısım tediye fişlerinde cari olarak ödendikleri ibaresi bulunduğu, bir kısım tediye fişlerinde ise örgütün önemli kişilerinin ya da önemli toplantılarının olduğu bölümlerde “ödenmez” yazılarının yetkilerinin imzalarıyla mevcut olduğu, “mini kasa” isimli belgede ise himmet hesabının tutulduğu, kimden ne kadar alındığı, kime ne kadar verildiğinin belirlendiği, özellikle Mısır’da örgüt adına yapılan okulun tüm bilgi, belge, doküman ve harcama belgelerinin sanki bu kafe-restoranda bir muhasebeci gibi saklandığı kaydedildi.

İddianamede, Pinhan kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre “Gizli,Saklı,Gizlenmiş ve Çok Gizli” anlamlarına geldiğine dikkat çekilerek “Bu restaurant-cafe basit bir işyeri olarak düşünülerek ticari amaçla kurulmuş değildir.

Tedbir ve gizlilik bu silahlı terör örgütünün dolayısıyla da örgüt üyelerinin ve kısmen de sempatizanlarının ruhuna ve damarlarına işlemiştir. Burası örgütün emir ve talimatları doğrultusunda örgütün tüm gizli toplantılarının yapılacağı, kararların alınacağı ve uygulanacağı bir yer olarak düşünülmüş ve o amaçla açılmıştır” denildi. (DHA)

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