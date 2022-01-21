Fransız turisti kaçırdığı iddia edilen taksiciye ev hapsi

İstanbul Karaköy'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren ve turistlerden fazla para istediği, turistlerin ise itiraz etmeleri üzerine kadın turisti kaçırdığı iddia edilen taksiciye ev hapsi cezası verildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Fransa'dan Türkiye'ye turistik amaçlı gelen Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önüne çağırdıkları taksiye bindi.

İddiaya göre taksici, Karaköy'den Taksim'e getirdiği Fransız turistlerden taksimetre tutarının üzerinde para aldı ancak para üstünü turistlere vermedi.

Fransız çiftten biri taksiden indi ancak kadın turist para üstünü vermeyen taksiciye karşı çıkarak para üstünü istedi. İddialara göre taksici ise para üstünü vermeyi reddederek, kapılarını kilitlediği taksi ile kadın turisti kaçırdı. Kadın turisti Karaköy'e doğru götüren taksicinin, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde kadın turisti zorla araçtan indirerek darbettiği ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Fransız çifti karakola götürdü. Turistlerin ifadeleri alındıktan sonra taksici gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan taksici, savcılığa çıkarılmak üzere İstanbul Adalet sarayına sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan taksici, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan taksici hakkında, ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürreyetinden yoksun kılma’ suçlarından ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

İBB, ŞOFÖRÜN KULLANIM BELGESİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de şoförün taksi kullanım belgesini süresiz iptal ettiği öğrenildi.

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