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Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girdi. Kazada 10 işçi hafif yaralandı.

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Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 74 DL 915 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki Tuncay Altuna ait 3 katlı binanın zemin katına çarptı.

Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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