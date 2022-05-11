Fuhşa zorlanan üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı

Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorlama, tehdit ve baskıyla fuhuş yaptırdığı belirlenen Özbekistan uyruklu bir kadın tutuklandı. Özbekistan uyruklu kadın, adliyeye getirilişi sırasında rahatlığıyla dikkat çekti.

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Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu 4 kadını Türk vatandaşı bir şahsın aracına bindikleri esnada yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada yakalanan kadınlar arasında bulunan ve zorlama, tehdit, baskı, hile ve çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle yabancı uyruklu şahısları fuhşa zorladığı belirlenen Özbekistan uyruklu L.R. isimli kadın gözaltına alındı.

Olayın mağduru durumundaki Özbekistan uyruklu 3 kadın, işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ



Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Özbekistan uyruklu L.R., “İnsan Ticareti ve Zorla Fuhuş Yaptırmak” suçundan tutuklandı. L.R., adliyeye getirilmesi sırasında rahatlığıyla dikkat çekti. (İHA)

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