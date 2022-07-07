Fuhuş operasyonu: Zengin müşteriye ‘Kato’, kadınlara ise ‘Minnoş’ demişler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 182 farklı erkek müşteri ile aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan, 49 mağdur kadının fuhuş yapmasına aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, kadınların çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8'i erkek 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince kent genelinde suç oranlarının artması üzerine yapılan araştırmalarda; piyasada menfaat karşılığı fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde temin eden eskort kadınların sosyal medya ve Whatsapp üzerinden müşterileriyle iletişime geçtikleri, müşterilerine numaralarını vererek diğer kadın arkadaşlarına söyleyip para 'debel' karşılığında rezidans, otel veya müşterilerin evinde fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4 -5 bin TL gecelik ücretlerinin ise 8 – 10 bin TL olduğu, fuhuş yapan bayanların bir birlerine müşteri yönlendirdikleri, Whatsapp üzerinden bayanların 'katalog' tabir edilen resimleri zengin müşterilere 'Koli, Kahve ve Koo', zengin ama keko müşterilere 'Laço' ve zengin işadamlarına 'toptancı', cinsel ilişki ücreti olarak tabir ettikleri 'elbise ve temizlik ücreti' zengin erkek müşterilerine gönderdikleri, müşterilerin katalogdan beğendiği, piyasada 'VİP' veya 'Kaporacı Kızlar' olarak tabir edilen bayanlarla doğrudan ve üçüncü kişiler aracılığıyla irtibata geçtikleri anlaşıldı.

LÜKS VE PAHALI OTELLER

Ücret konusunda anlaştıkları kadınlarla Kayseri'de veya Nevşehir'de alkollü ve kurumsal eğlence mekanlarında zengin erkeklerle buluşup önce eğlendikleri daha sonra 'Minnoş' diye hitap ettikleri kadınlarla lüks ve pahalı otellerde cinsel birliktelik yaşadıkları ve haksız ekonomik kazanç elde ettikleri belirlendi. Ayrıca bu kadınların 3 farklı taksici ile anlaşmalı oldukları ve başka taksici kullanmadıkları öğrenilirken, belirtilen suçlarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda 3 ay süre ile teknik ve fiziki takipler sonucunda ekiplerce eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi.

49 KADIN MAĞDUR EDİLMİŞ

182 farklı erkek müşteri ile aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan, Kayseri, Antalya, İzmir, Nevşehir, Aksaray illerinde yaşayanların olduğu 49 mağdur kadının fuhuş yapmasına aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, bayanların çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8'i erkek olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (İHA)

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