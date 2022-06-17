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Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Eskişehir ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 1’i kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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Fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Eskişehir ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ile E.T. isimli şüpheliler, ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adliyeye sevk edildi. (İHA)

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