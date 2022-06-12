Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldürdüler

Konya’da gasp ettikleri araçla gittikleri husumetlisini tabancayla vurup öldüren 2 şüpheli, gasp ettikleri aracı terk edip kayıplara karıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nakipoğlu Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde A.S., idaresindeki aracı Medet M. ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte silah zoruyla durdurup gasp etti. Sürücü A.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, sürücünün eşkal ve aracın gidiş istikametinde şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Aracı gasp eden şüphelilerin Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde Halis Tatlı’yı (27) göğüs ve bacağından tabanca ile vurduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Halis Tatlı yakınları tarafından Konya Numune Hastanesine götürüldü. Halis Tatlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GASP EDİLEN ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olay sonrası çevrede geniş çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler tarafından gasp edilen aracı Akifpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Engelli genci soydu, kendini yerden yere vurdu, kamyonet ezdi