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Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

Gaziantep ve Hatay İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.

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Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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