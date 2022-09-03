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Gaziantep’te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu. Yemlerin saçılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep’te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı

Olay, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Özdemir yönetimindeki TIR’ın dorsesinden hayvan yemi dolu çuvallar yola savruldu.

Arkadan gelen sürücüler zor anlar yaşadığı sırada uyarılan TIR sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Yola saçılan 5 ton hayvan yemi çevredekilerin yardımıyla toplanmaya başlandı.

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, olası kazayı önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çuvalların kenara alınıp temizlenmesinin ardından yol, yeniden açıldı. TIR’ın dorsesinden 5 ton yemin yola savrulma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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