Gaziantep’te devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralı
İslahiye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Şaban Kaya (62) öldü, yanındaki eşi Asya Kaya (52) ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şahmaran Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Şaban Kaya, eşi Asya ile birlikte 01 TU 880 plakalı traktörle tarlaya doğru yola çıktı. Bu sırada traktör, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi.
Traktörün altında kalan Kaya çiftini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarla gelen ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Kaya çifti, ilk müdahalenin ardında İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste yapılan müdahale sonrası Gaziantep’e sevk edilen Şaban Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Asla Kaya’nın tedavisi ise sürüyor.
DHA