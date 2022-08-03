Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep'te polisin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 267 kök kenevir ile 40 gram esrar ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi.
128 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 15 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü. (DHA)