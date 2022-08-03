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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te polisin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 267 kök kenevir ile 40 gram esrar ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi.

128 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 15 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü. (DHA)

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