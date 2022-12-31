Gaziantep’te yılbaşında 7 bin personel görev yapıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaretinde, yılbaşı gecesinde 7 bin personelin görevde olduğunu söyledi.

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Yeni yılda kamu personellerini ziyaret eden Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Vali Gül’e İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan eşlik etti.

2023 yılına görev başında giren polis ve jandarma ekipleri ile sohbet eden Gül’ün yeni yıl mesajı telsizden tüm personellere okundu. Trafik ve asayiş olmak üzere İçişleri Bakanlığının 5 günlük tedbirleri olduğunu ifade eden Vali Gül, Gaziantep’te 7 bin personelin görevde olduğunu söyledi. Yeni yılın huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan Davut Gül, şöyle dedi:

* “2023 yılına girmek üzereyiz. Milletvekilimiz, jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüz ile birlikte görevi başında olan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz.

* Polis, jandarma harekat merkezlerinde görevini icra eden arkadaşlarımızla beraberiz. Bunun yanı sıra sağlık görevlileri, itfaiye, zabıtalarımızı ziyaret ediyoruz. Özetle vatandaşlarımıza hizmet veren tüm personellerimize gidiyoruz. İçişleri Bakanlığımızın 5 günlük tedbirleri var.

* Trafik ve asayiş hizmetleri başta olmak üzere her alanda hazırlıklarımızı tamamladık. Jandarma ve emniyetin bu 5 günlük süre içerisinde görevli olan arkadaş sayımızı 7 binin üzerinde.

* Vatandaşımızın huzur içerisinde yeni yıla girmesi için şehrimizin güvenliği için çalışıyorlar. Görev yapan arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm Gaziantepli hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum”. DHA