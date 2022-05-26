Gaziantep’teki fabrika yangını 4 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep'te tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil ürünlerinin bulunduğu bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

20 ARAÇ VE 50 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Toplam 20 araç ve 50 personelle müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. İHA

İlginizi Çekebilir Yangın 5 dönüm araziyi kül etti

İlginizi Çekebilir Adana'da orman yangını