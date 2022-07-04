Gebze’de 103 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonun kasasında 103 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında 59 Bangladeş, 36 Afganistan, 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı.
Kamyon sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresindeki işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi. DHA