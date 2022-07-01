Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup dehşet saçtı

Gaziantep'te Primemall AVM’deki Jolly Joker gece kulübüne rezervasyonsuz geldiği için içeriye alınmayan bir grup, dehşet saçtı.

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Primemall AVM'deki Jolly Joker adlı gece kulübünde dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kulübe rezervasyon yaptırmadan gelen bir grupla mekandaki görevliler arasında sözlü tartışma çıktı.

Rezervasyonları olmadığı için görevliler tarafından içeriye alınmayan kişiler, tartışmanın dozunun yükselmesiyle birlikte silahlarına davrandı. Taşkınlık çıkaran kişilerin kulüpte rastgele ateş açmasıyla mermilerin hedefi olan Emirhan A. (19) ile Erdem G. (25) ağır yaralanırken, Mehmet P. (25) ile Hatip A. hafif yaralandı. Kulüpte eğlendiği esnada silah seslerinin art arda gelmesiyle büyük korku yaşayan müşteriler, panikle kendilerini dışarı attı.

EĞLENİRLEN KURŞUNLANDILAR

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine AVM'ye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emirhan A. ile Emin G.'yi ambulansla GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine, hafif yaralı Mehmet P. ile Hatip A. ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Emirhan A. ile Erdem G.'nin hayati risklerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri AVM'de geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahla gece kulübündeki müşterilerin üzerine kurşun yağdıran kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)

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