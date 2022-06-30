Gece yarısı denize aşırı alkollü halde giren turist kadın, öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen ve aşırı alkol aldıktan sonra denize girdiği iddia edilen Ukraynalı turist yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki bir turistik tesise arkadaşları ile birlikte tatile gelen üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Anastasia Zahliada dün gece akşam yemeğinden sonra otelde eğlendi. Aşırı alkol aldığı iddia edilen Zahliada sahile gidip denize girdi.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Bir anda Zahliada'nın ortadan kaybolduğunu gören arkadaşları önce otel personeline haber verdi sonra aramaya başladı. Sahilde yapılan aramada yarı baygın vaziyette bulunan Zahliada çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tatile geldiği öğrenilen Zahliada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Zahliada'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı,. Polis otel yöneticileri ve Zahliada'nın arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

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