Gecelik giydirip işkence yapanlar hakim karşısında

Bursa'da Erhan M.'yi (26) dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı (27) ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı (30), Gökhan Yılmaz (36) ile müşteki sanık Mehmet Şahin (28) ve tartışmada adı geçen tutuksuz sanık Gamze Ü. (23), ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Olay, 10 Şubat’ta Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan.M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M. arkadaşı Mehmet Şahin ile birlikte Çakıcı’nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Şahinin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü.

Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.’nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.’ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Şahine tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

SOYADINI ‘ÇAKICI’ OLARAK DEĞİŞTİRMİŞ

Yaşar Deniz Çakıcı’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.’nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çakıcı’nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Şahini kurtaran polis, Yaşar Deniz Çakıcıyı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.’yü yakaladı.

Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Şahin de gözaltına alındı. Eskici olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesine sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (iHA)

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