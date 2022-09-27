Genç hemşirenin ölümünde ‘üçüncü kişi itti’ iddiası

Kadıköy’de hemşire Şebnem Köker’in pansiyonun camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz sanık Timuçin Bayhan’ın yargılandığı davada, mahkeme, Şebnem Köker’in yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 7 Haziran 2021 tarihinde 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in, kaldığı pansiyon odasının camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, olay sırasında aynı odada bulunan ve “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuksuz sanık Timuçin Bayhan'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker de hazır bulundu.

TANIK İFADE VERDİ

Duruşmada Şebnem Köker'in hayatını kaybettiği pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B., tanık sıfatıyla verdiği ifadede şunları söyledi:

“Saat 14-14.30 gibi Şebnem Köker gelmişti, yanında bir erkek şahıs vardı. Ellerinde poşetler vardı. Alkol şişeleri gördüm. Şebnem Köker benden Türk kahvesi yapmamı istedi. Kendisine kahve yaptım ve resepsiyonda ikram ettim. Yanındaki erkekle odaya çıktı.

O gün 18.00 sıralarında ayrıldım, ertesi gün saat 9.00 sıralarında tekrar iş yerine geldim. Resepsiyondaki görevli bize Şebnem Köker'in kaldığı odaya girmememizi söyledi.

Bize bir gece evvel olanları anlattı. 10.30 gibi polisler geldi, tekrar araştırma yaptılar, parmak izlerini aldılar.”

Daha sonra polislerin kendisini arayıp odada temizlik yapılıp yapılmadığını sorduğunu anlatan tanık T.B., polisler gittikten sonra resepsiyonda görevli İ.'nin odaya girdiğini ve çıkarken elinde bez gördüğünü belirtti.

‘EZBERLETİLMİŞ ŞEKİLDE BEYAN VERİYOR'

Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise tanık beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek, “Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Tanığın beyanları ile olay yeri inceleme tutanaklarının saatlerini göz önünde tuttuğumuzda çelişiyor. Otopark kameralarına bakılsın Şebnem'in yanında kim olduğu çıkar. Elimizde 13 saat görüntü var. Ben bunları defalarca seyrettim” dedi.

‘BEN MASUMUM'

Söz verilen sanık Timuçin Bayhan, “Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır. Çünkü ben masumum. Şebnem'in otopsisinde 240 promil alkol tespit edildi. Bu, olay sırasında daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü Şebnem'e şırınga ile zerk etmedim” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Mahkeme heyeti, dosyanın alanında uzman bir Adli Tıp Uzmanı bilirkişiye tevdi edilerek ölüm sebebine ilişkin bu aşamada varsa araştırılması gereken başka unsurlar bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasını istedi.

Öte yandan Şebnem Köker'in yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında maktulün üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığı konusunda da rapor alınmasına karar verdi.

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