Genç veteriner adayı Emre, kalbine yenildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'nin son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesi ilçede üzüntü yarattı.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenciler arasında yer alan ve son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan geçtiğimiz hafta mesleği ile ilgili bir seminere katılmak için gittiği İstanbul'da aniden fenalaştı.

Seminerde bulunanların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırımhan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emre Yıldırımhan'ın cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

DEKAN YAĞCI’DAN MESAJ

Yaşanan acı kaybın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı bir mesaj yayınlayarak, “İlk öğrencilerimizden Emre Yıldırımhan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun” dedi.

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