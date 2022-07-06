Gençlerin kız arkadaş tartışması ölümle bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

ÜÇ BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Kavgada şüpheli A.K. (18), bıçakla Alim İçen’i (23) 3 kez karnından yaraladı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ambulansı ile Edremit’te özel hastaneye kaldırılan İçen, hemen ameliyata alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralı genç kurtarılamadı. İçen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

11 SUÇTAN KAYDI VAR

Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.K. ve Ö.F.S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. (İHA)

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