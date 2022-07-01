Gençlerin uyuşturucu tartışması kanlı bitti
Bursa’da aynı mahallede yaşayan iki gencin tartışması büyüyünce 16 yaşındaki E.M.T., 18 yaşındaki B.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. E.M.T, çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde 18 yaşındaki B.Ç., mahallenin gençleriyle tartışmaya başladı. Mahalledeki gençler uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.'yi darp etmek istedi.
Çıkan arbede sırasında 16 yaşındaki E.M.T, 18 yaşındaki B.Ç'yi sırtından bıçakla yaraladı. Olay yerine hemen polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sabıka kaydı bulunmayan E.M.T'yi polis ekipleri göz altına aldı.
Yaralanan B.Ç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan B.Ç.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli E.M.T.’nin Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)