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Gençlik festivallinde acı olay! 18 yaşındaki Arda hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Müdahale ile hayata döndürülen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Gençlik festivallinde acı olay! 18 yaşındaki Arda hayatını kaybetti

Bursa’dan Kuşadası’na, müzik festivaline geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’nda denize girdi. Gözden kaybolan genç, vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra suyun üstünde hareketsiz halde bulundu.

Karaya çıkartılan genç, sağlık personeli Mevlüt H., tarafından müdahale ile hayata döndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Arda Kalkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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