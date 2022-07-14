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Geri dönüşüm deposunda yangın

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

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Geri dönüşüm deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş mevkii Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Geri dönüşüm tesisinin kağıt ve plastik hurdaların toplandığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevler çevrede korku ve paniğe sebep olurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken geri dönüşüm deposu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı. (İHA)

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