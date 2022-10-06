Giresun’da dayı yeğenini bıçaklayarak öldürdü!
Giresun'un Eynesil ilçesinde Mustafa Dede, tartıştığı yeğeni Mehmet Kemal Dedeyi bıçakladı. Hastanede tedaviye alınan Dede, kurtarılamazken, dayısı ise jandarmaya teslim oldu.
Olay, dün akşam ilçeye bağlı Aralık Köyü Yalı Mahallesinde meydana geldi. Aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede ile yeğeni Mehmet Kemal Dede, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dedeye defalarca sapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dedeyi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesinde müdahale edilirken kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)