Giyim mağazasındaki kavga meydana taştı
İstanbul Sultanbeyli'de bir giyim mağazasında çıkan kavga meydana taştı. Polis müdahale ederek, kalabalık grubu güçlükle ayırabildi.
Olay, Sultanbeyli’de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, giyim mağazasında satın alınan kot pantolon nedeniyle kavga çıktı.
KENT MEYDANINA TAŞTI
Mağazadaki kavga büyüyerek Kent Meydanı’na taştı. Çevredekileri araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.
Kavga edenler, haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerine de güçlük çıkardı. Polisin cop kullanarak zorla sonlandırabildiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)