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Giyim mağazasındaki kavga meydana taştı

İstanbul Sultanbeyli'de bir giyim mağazasında çıkan kavga meydana taştı. Polis müdahale ederek, kalabalık grubu güçlükle ayırabildi. 

Yayınlanma: 19:38 - 01 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Olay, Sultanbeyli’de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, giyim mağazasında satın alınan kot pantolon nedeniyle kavga çıktı.

KENT MEYDANINA TAŞTI

Mağazadaki kavga büyüyerek Kent Meydanı’na taştı. Çevredekileri araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Kavga edenler, haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerine de güçlük çıkardı. Polisin cop kullanarak zorla sonlandırabildiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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