Gizlice görüntülendiğini öğrenen genç kız çıldırdı
İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir kişi, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını videoya çekti. Durumu fark eden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardım isteyerek, şüpheliyi durdurdu.
Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüpheliye saldırırken, olay yerine polis çağrıldı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)