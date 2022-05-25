Abone Ol

Gizlice görüntülendiğini öğrenen genç kız çıldırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:43 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir kişi, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını videoya çekti. Durumu fark eden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardım isteyerek, şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüpheliye saldırırken, olay yerine polis çağrıldı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Birkaç kez 'merhaba' dedi kabusu yaşattı İlginizi Çekebilir Birkaç kez 'merhaba' dedi kabusu yaşattı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Beylikdüzü cep telefonu Darp işkence istanbul Kadın Polis taciz