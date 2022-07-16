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Gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü

Malatya’da gölet kenarında eğlenen dört kişinin üzerine silahla ateş açıldı. Olayda baş kısmına isabet alan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 07:37 - 16 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay , 02.00 sularında Battalgazi ilçesi Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kenarında sohbet eden dört kişinin üzerine bölgeye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu baş kısmında isabet alan Onur K. (25) Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin beraberindeki üç arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Onur K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Malatya Polis