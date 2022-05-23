Güngören’de 10 kişilik grup mahalleyi bastı 3 kişi bıçaklandı

İstanbul Güngören'de 10 kişilik grup daha önceden tartıştığı kişilerin mahallesini bastı. Mahallenin gençleriyle çıkan taşlı sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

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Olay, 14 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası mahalleden uzaklaşan kişi, yakınlarından topladığı 10 kişiyle geldi.

Grup ile mahallenin gençleri arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada S.Y., A.U. ve M.Y. bıçaklandı. Çok sayıda kişi de çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralandı. Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada K.Y., A.U., U.A, S.Y. E.Ö ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y., U.A., S.Y., E.Ö ve A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga karışan diğer kişilerin bulunması ile ilgili çalışmalar sürüyor. (İHA)

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