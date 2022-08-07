Gurbetçi ailenin aracı İstanbul’da takla attı

Çatalca'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi. Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı. Takla atan otomobil yol kenarında yeşil alana çıktı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesi çevresinde güvenlik önlemi alırken ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Emin A. kaza sonrası otomobil enkazında uzun süre cep telefonunu aradı.

Emin A.ya polis ve yol bakım ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafiğe kapanan şerit tamamen açıldı. (DHA)

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