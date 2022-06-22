Güvenliksiz işçilik yürekleri ağza getirdi

İSİG Meclisi raporuna göre, 2022 yılının ilk beş ayında (151 günde) en az 646 işçi iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Halil ATAŞ

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Kocaeli Derince ilçesinde çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. 7 katlı bir binanın çatı katında güvenlik önlemi almadan çalışan üç kişi ölümle adeta dans etti.

ÖLÜME ADETA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Derince ilçesinde, 7 katlı bir binanın çatı katında, güvenlik tedbirleri almadan tadilat yapan üç işçi ölüme davetiye çıkardı. Ölümle burun buruna çalışan işçilerin yürekleri ağızlara getiren o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İLK 5 AYDA 43’Ü KADIN 603 ERKEK İŞ KAZASINDA ÖLDÜ

Türkiye’de iş güvenliği ihlalleri nedeniyle onlarca insan hayatını kaybediyor. İSİG Meclisi raporuna göre, 2022 yılının ilk beş ayında iş kazalarının cinsiyetlere göre dağılımı şöyle; 43 kadın işçi ve 603 erkek işçi hayatını kaybetti.

İş kazalarında ölenlerin 23'ü (yüzde 3,56) sendikalı işçi, 623'ü ise (yüzde 96,44) sendikasız. Sendikalı işçiler metal, kimya, sağlık, madencilik, taşımacılık, enerji, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA VAR

Raporda yer alan bilgilere göre iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

“14 yaş ve altı 3 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 12 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 86 işçi, 28-50 yaş arası 322 işçi, 51-64 yaş arası 143 işçi, 65 yaş ve üstü 43 işçi, Yaşını bilmediğimiz 37 işçi hayatını kaybetti.

38 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakıldığında, 16 işçi Suriyeli; 8 işçi Afganistanlı; 4 işçi Özbekistanlı; 3 işçi İranlı; 1'er işçi Belaruslu, Endonezyalı, Rusyalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Türkmenistanlı ve Ukraynalı.”

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