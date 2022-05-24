Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Oğuzeli ilçesi kırsal Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fezali Pamuk (22) ve Yusuf Kanpolat’ın (25) üzerinde bulunduğu motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan Fezali Pamuk ile Yusuf Kanpolat savrularak metrelerce yerde sürüklendi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu Yusuf Kanpolat’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Fezali Pamuk ise yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Pamuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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