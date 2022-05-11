Hakkari’de korkunç kaza! Biri polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hakkâri'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i polis memuru, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç’ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüs, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor. (DHA)