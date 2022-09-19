Hasta yakını gibi gitti, 2 motosiklet çaldı
Adana'da son bir ayda 4 motosiklet çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Yılmaz B.nin (32), hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çaldıkları saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. ile Sinan M.yi (38), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.
DAHA ÖNCE 7 KAYDI VARMIŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 kaydı olan Yılmaz B.nin, farklı günlerde hastane bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. tutuklandı, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)